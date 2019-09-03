3 сентября в Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Авария случилась примерно в 10:00 на выезде из Измаила.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители уже установили обстоятельства ДТП. 57-летний водитель маршрутки "Renault Master" не выполнил требование дорожного знака и не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю "Audi A6". Машины столкнулись, из-за чего различные телесные повреждения получили пассажиры маршрутки. Пятеро пассажиров, включая мальчика и девочку в возрасте одного и двух лет, госпитализированы.

Фото: od.npu.gov.ua

Сведения об аварии внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте ДТП все еще работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются детали произошедшего.

Ранее "Страна" сообщала о серьезном ДТП в Киеве на мосту Патона.

Также мы писали об аварии в Моршине под Львовом, в которой полная пассажиров маршрутка столкнулась с КамАЗом.