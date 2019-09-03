Глава Международной следственной группы (ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке призвал власти Украины не допустить передачу России в рамках взаимного освобождения двумя странами удерживаемых лиц находящегося в Киеве под арестом Владимира Цемаха, который может владеть важной информацией и дать показания по делу о малазийском "Боинге".

Глава ССГ направил в прокуратуру Украины письмо в прошлую пятницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

Главный прокурор Нидерландов подчеркивает "первостепенное значение" того, что Цемах, находясь под арестом по решению украинского суда, "остается "доступным" для "(дальнейшего) допроса".

При этом в статье говорится, что ранее некоторые российские и украинские СМИ писали о том, что Цемах стал препятствием для совершения взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, о котором Киев и Москва вели переговоры уже несколько недель.

Накануне Дня Конституции Цемах был задержан украинскими силовиками, после чего в бессознательном состоянии - вывезен на подконтрольную Киеву территорию.

Цемаху было объявлено о подозрении в терроризме (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а сам он взят под стражу. На официальном уровне правоохранительные органы отказываются комментировать инкриминируемые ему деяния. Но СМИ уверены - именно Цемаху отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом пять лет назад малазийском "Боинге".

Ранее "Страна" взяла у него интервью по видеосвязи.

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