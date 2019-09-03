Президент Франции Эмманюэль Макрон произнес программную речь перед послами Парижа в разных странах. В ней он очертил, что сегодня происходит с миропорядком, и как в нем выживать Европе.

Многие его заявления звучат по-настоящему скандально для украинского мейнстрима. Например, что Запад утратил свое лидерство, а рыночная экономика перестала создавать средний класс и теперь только углубляет неравенство.

Но главный и самый обсуждаемый постулат Макрона - призыв создать стратегический альянс между Евросоюзом и Россией. Без чего Европу неминуемо разорвет между главными противоборствующими полюсами - США и Китаем.

Мысль о том, что Россия, как военная сила и сырьевая база, может дать Европе шанс на новое глобальное доминирование, не нова. Однако она впервые была озвучена на столь высоком уровне - президента Франции, краеугольной державы ЕС.

Причем этот президент - не изначально пророссийская Марин ле Пен, а вполне жесткий критик РФ Эммануэль Макрон. Что говорит о тектонических сдвигах внутри самой европейской элиты.

"Страна" приводит главные тезисы речи Макрона.

"Конец западной гегемонии в мире"

Один из ключевых тезисов Макрона - это закат западного доминирования.

"Я бы выделил большое потрясение, которое, без сомнения, наблюдается впервые в нашей истории практически во всех областях и отличается поистине историческими масштабами. ...

Мы определенно являемся свидетелями конца западной гегемонии в мире. Мы привыкли к международному порядку, который полагался на западную гегемонию с XVIII века. Эта гегемония была, видимо, французской в XVIII веке благодаря Просвещению, безусловно, британской в XIX благодаря промышленной революции и, логично, американской за счет двух мировых конфликтов, а также экономического и политического доминирования этой державы.

Все меняется. Ситуация серьезно изменилась из-за ошибок Запада в ряде кризисов, из-за решений Америки на протяжении нескольких лет — они, кстати говоря, начались не с нынешней администрацией", - сказал французский президент.

То есть в закате западной гегемонии Макрон обвинил главным образом США. Причем не в лице одного лишь Дональда Трампа. Здесь читается намек в сторону Обамы, при котором начался Евромайдан и украинский кризис. А также ряд войн на Ближнем Востоке, которые создали в Европе проблему мигрантов - прежде всего в Ливии и Сирии.

Макрон напоминает, что западная гегемония "была сформирована в четко определенные геополитические моменты, которые, кстати, с тех пор претерпели изменения".

Причинами ослабления Запада французский президент называет "появление новых держав, значение которого мы долгое время недооценивали. Прежде всего, речь идет о Китае, а также о российской стратегии, которая, нужно сказать, реализуется последние годы с большим успехом". Также он упомянул Индию.

"Посмотрите на Индию, Россию и Китай. Ими всеми движет гораздо более сильное политическое вдохновение, чем есть сегодня у европейцев. Они смотрят на мир с настоящей логикой, настоящей философией и представлениями, которые мы потеряли в определенной степени. Все это очень сильно изменило расклад и смешало карты", - заявил президент.

К теме России в выступлении Макрона мы еще вернемся, а пока перечислим другие его претензии к миропорядку.

Кризис рыночной экономики

В настоящий момент мы переживаем небывалый кризис рыночной экономики, считает Эммануэль Макрон.

"Эта рыночная экономика, которая была придумана в Европе и для Европы, постепенно сбилась с пути за последние десятилетия", - говорит президент. По его мнению, она "стала экономикой накопительного капитализма. В ее рамках финансизация и технологические преобразования привели к большому сосредоточению богатств в руках "чемпионов", то есть талантливых людей в наших странах, а также добившиеся успехов в глобализации больших метрополий и стран".

Макрон говорит, что если раньше рынок смог вывести сотни миллионов людей из бедности, то теперь процесс обратился вспять - "и ведет к неравенству, с которым больше нельзя мириться".

"Эта рыночная экономика формирует небывалое неравенство, которое приводит к глубоким переменам в нашем политическом порядке", - говорит французский лидер.

Из-за этого кризиса рынка "средний класс, который представляет собой ядро наших демократий, больше не видит себя в них". По мнению Макрона, у среднего класса в итоге возникают сомнения и тяга к авторитарным режимам, нелиберальным демократиям и в целом критике экономической системы.

Из того, что президент Франции говорит ниже, следует, что его не устраивает именно глобализационный аспект рынка. Собственно, как и Дональда Трампа.

"То, что сторонники Брексита предложили британским народам, звучало очень правильно: возвращение контроля над нашими жизнями, нашей нацией. Мы должны понимать это и уметь действовать в рамках открытой нации. Возвращение контроля. Прошло то время, когда гражданам описывали блага переноса производства. Все это в порядке вещей, так будет лучше для вас. Рабочие места уйдут в Польшу, Китай и Вьетнам, а вы получите… Лично я уже не могу это объяснить", - признался Макрон.

Он заявил, что если не переосмыслить эти процессы, то "мы рухнем".

"Растущая дикость" и два главных полюса мира

Французский президент констатирует факт, что все предыдущие договоры, которые обеспечивали геополитическую стабильность, рассыпаются на глазах. Он назвал это "растущей дикостью".

"Порядок, в котором мы были уверены и на который опирается наша организация, исчезает. Участники отказываются от договоров по контролю вооружений, которые существуют с окончания холодной войны. Все это должно вызывать у нас серьезные вопросы. Прежде всего, нам нужно понять, что наши привычки и данности больше не имеют смысла", - считает Макрон.

По его словам, французы и шире - все европейцы "должны задуматься о нашей собственной стратегии, потому что две страны, у которых сегодня есть настоящие карты на руках — это США и Китай".

По мнению Макрона, у Европы осталось две альтернативы - или присоединиться к одному из полюсов, или создать нечто свое:

"Нам предстоит сделать выбор насчет этой великой перемены, великого перелома: будем ли мы младшими союзниками той или другой стороны? Или чуть-чуть одного и чуть-чуть другого? Или же мы будем пытаться вести свою собственную игру и оказывать влияние?".

Президент Франции уверен, что нужно строить свой миропорядок, а не встраиваться в чужой. Европу он назвал средоточием гуманизма и единственным мировым проектом, в центре которого находится человек. Что интересно, США и Китай он обвинил в вычеркивании человека: американцы одержимы приматом личной свободы в ущерб общему благу, а китайцы наоборот чересчур коллективны. Европа в этом смысле - где-то посередине.

"Мы - единственное геополитическое пространство, которое поставило человека с большой буквы Ч на центральное место", - заявил Макрон.

При этом он признает: сейчас от имени "той самой" Европы, с ее ценностями, больше говорят Россия или Венгрия - хотя, по мнению Макрона, это неправильно.

"Проект европейской цивилизации не может продвигать вперед ни католическая Венгрия, ни православная Россия. Мы же отдали инициативу двум этим лидерам. Я говорю об этом с большим уважением. Послушайте выступления в Венгрии или России: у этих проектов хватает различий, но они несут в себе культурную и цивилизационную жизненную силу, которую я лично считаю ошибочной, но вдохновляющей", - заявил он.

Францию он считает центральной державой западной Европы, которая должна "играть роль державы равновесия в крупнейших кризисах и конфликтах". Дальше он отпустил шпильку в адрес США: "Мы не та держава, которая непременно считает врагов наших союзников нашими врагами и запрещает себе говорить с ними. Я считаю, что в этом сила Франции". Речь явно идет о России.

В игру вступает Россия

Отношениям с Москвой был посвящен едва ли не самый большой отрывок речи Эммануэля Макрона. Слово "Россия" и его производные употребляются в речи более 30 раз. Для сравнения, Украина упоминается только один раз. Даже США - только 15 раз. На уровне упоминаний РФ - только Китай.

"Европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не добьемся мира и ясности в отношениях с Россией", - заявил французский президент, который накануне встречался с Владимиром Путиным.

Макрон без обиняков заявил, что этому мешают США.

"Скажем прямо: некоторые из наших союзников не заинтересованы в этом. Кто-то подталкивает нас к введению все новых санкций, потому что это в его интересах. Хотя это наши друзья. Но это не в наших интересах", - отметил президент.

Он говорит, что для восстановление настоящего европейского проекта "необходимо сформировать общий фронт между Европейским союзом и Россией", "и прийти к новым отношениям с Россией".

Перетянуть на свою сторону Россию Макрону необходимо в силу того, что эта страна - один из столпов коллективной безопасности.

"Взгляните на ситуацию, в которой мы оказались. В современной Европе тема вооружения была отдана на откуп договорам, которые были подписаны еще до окончания холодной войны между США и Россией. Разве так выстраивается Европа, которая осмысливает свою судьбу? Лично я так не думаю. Поэтому нам нужен диалог с Россией. Конец ДРСМД подталкивает нас к такому диалогу, потому что ракеты могут вернуться на нашу территорию", - заявил президент.

Он также уверен, что необходимо формировать "ось" с РФ.

"Я глубоко уверен, что нам нужно перетасовать карты в прямом и требовательном диалоге с Россией. Мне хочется, чтобы мы сформировали эту ось, поскольку она необходима для успешного достижения результатов и настоящей европейской стратегии", - заявил Эммануэль Макрон.

Чуть ниже он растолковал, в чем эта стратегия: если вытолкнуть Россию из Европы, она скорее всего "упадет" под Китай и усилит его. При этом Макрон считает, что Россия - это великая держава, которая в последнее время возвращает свое влияние по всему миру.

"Взгляните на эту великую страну. Она вернула себе поле для маневра благодаря нашим слабостям. За последние пять лет Россия заняла исключительное место во всех крупных конфликтах. Это объясняется тем, что США, Великобритания и Франция оказались слабыми. Были намечены красные линии. Затем их нарушили, но мы ничего не предприняли. Русские прекрасно все поняли и продвинулись вперед. ... Россия максимизировала все свои интересы в текущих условиях: она вернулась в Сирию, Ливию, Африку, она участвует во всех кризисных ситуациях в связи с нашей слабостью и нашими ошибками", - обрисовал ситуацию президент.

При этом он обозначил слабости РФ.

"Эта великая держава, которая направляет такие инвестиции на вооружение и внушает нам такой страх, находится на уровне Испании в плане ВВП, имеет дело с демографическим спадом и старением населения, растущей политической напряженностью. Сколько это может продолжаться, как вы думаете? Думаю, что судьба России не в том, чтобы быть младшим союзником Китая. Поэтому нам нужно с помощью требующего больших усилий диалога и поставленных условий предложить стратегический вариант этой стране", - заключил Макрон.

Макрон атакует доллар

После темы России Эммануэль Макрон заявил, что Европа отстает от США и Китая в технологиях и слишком зависима от доллара.

"Что касается 5G, какой перед нами стоит выбор? Мы выбираем между американскими или китайскими технологиями", - сокрушается Макрон.

Также его смущает экстратерриториальность доллара - что не позволяет Парижу эффективно защищать тот же Иран или свои предприятия от возможных санкций или торговых ограничений.

"Потому что наши предприятия, даже когда мы принимаем решение об их защите, зависят от доллара. Я не говорю, что нужно бороться с долларом, но нужно выстраивать подлинный экономический и финансовый суверенитет евро. И в этом вопросе мы тоже действуем слишком медленно. Так за что же нам нужно бороться? Разумеется, за укрепление и большую интеграцию еврозоны, за большую интеграцию финансовых рынков еврозоны, за способность выстроить надежный финансовый и валютный суверенитет. И мы еще не достигли этой цели. А это необходимо", - говорит президент.

Выводы из речи

По большому счету французский президент признал, что Евросоюз так и не стал третьим глобальным полюсом - он начинает серьезно отставать от Китая и США. И если это продолжится, то Европы, как геополитического субъекта, не останется.

Это отставание видно как в технологиях (речь об искусственном интеллекте), так и в скорости развития экономики, а также военной компоненте. Что в совокупности сказывается на геополитическом весе Европы, который, по мнению Макрона, падает.

В этом смысле обращение к России выглядит как логичный способ вдохнуть новые силы в ЕС. Россия - это пока одинокий мировой игрок, который не до конца определися с геополитическими симпатиями. И его вхождение в европейский или китайский проекты может их многократно усилить.

РФ занимает огромные территории в Евразии, контролирует серьезные природные ресурсы и является державой, сопоставимой по своей ядерной мощи разве что с Америкой. И разумеется она станет сильной "подпоркой" для "Европы от Лиссабона до Владивостока".

Пожалуй, только с Россией Европа может реализоваться как супер-проект, способный на равных играть со США и Китаем. И в этом Макрон совершенно прав.

Другой вопрос - получится ли воплотить эти мечты в реальность.

Россия относится к посулам ЕС крайне скептически еще с конца 90-х годов. Ее так и не сделали полноправным партнером на мировой арене после развала СССР, хотя советская элита была уверена в обратном.

Поэтому сейчас, чтобы склонить Москву к геополитическому союзу, Парижу придется предложить Москве серьезные бонусы.

Среди них, конечно, в первую очередь - это решение вопроса конфликта в Украине, который мешает полноценному диалогу России и Европы. И это для Москвы будет маркером серьезности намерений Макрона.

Пока французский президент показывает готовность решить вопрос достижения мира на Донбассе и настаивает на встрече в Нормандском формате. Чем это закончится - неясно.

Пока нет четкого понимания насколько готов Киев идти по пути выполнения политической части Минска, как на это смотрят американцы и насколько французы и немцы будут настойчивы в своих намерениях разрешить украинский конфликт.

"Одна из главных тем для продвижения вперед в этом направлении (в направлении создания оси "ЕС-Россия" - Ред.) касается нашей способности добиться прогресса по российско-украинскому конфликту, то есть по реализации Минских соглашений", - очертил сам Макрон свои первые шаги по стратегическому альянсу с Москвой.