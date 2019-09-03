Черниговский апелляционный суд оставил без изменений постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4 млн грн второму подозреваемому по делу Юрия Грымчака Игорю Овдиенко. Об этом сообщается на сайте Судебной власти.

"Черниговский апелляционный суд, рассмотрев 2 сентября апелляционную жалобу защитника Татьяны Матяш в интересах подозреваемого Игоря Овдиенко, оставил без изменений постановление следственного судьи … от 17 августа, которым последнему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4млн грн", - говорится в сообщении.

Слушание дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Грымчака отложено на 6 сентября в 09:00.

17 августа Деснянский райсуд Чернигова принял решение взять под стражу Овдиенко сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн. Подозреваемый отрицает свою вину. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, указанные лица путем обмана завладели чужим имуществом (денежными средствами) в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Ранее "Страна" писала о том, что жена Грымчака отказалась вносить залог за мужа.

Также мы сообщали, что на суде за Грымчака заступился его помощник Овдиенко.