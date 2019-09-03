На заседании во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины, согласно обнародованной повестке дня, рассмотрит 8 законопроектов касаемо внесения изменений в Конституции.

Однако на сайте парламента можно ознакомиться с выводами Комитета относительно соответствия требованиям антикоррупционного законодательства только по поводу одного из указанных законопроектов.

Так, проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) прошел такую оценку еще в январе 2018 года, к нему прикреплен соответствующий вывод Комитета.

А вот остальные проекты закона, зарегистрированные президентом Владимиром Зеленским, а это: об отмене адвокатской монополии (№1013), о праве президента увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР (№1014), о законодательной инициативе народа (№1015), об уполномоченных Верховной Рады (№1016), об уменьшении конституционного состава Верховной Рады (№1017), о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027) и о вспомогательных органах Верховной Рады (№1028) – антикоррупционной оценки не имеют.

К законопроекту №1014 соответствующий документ не прикреплен вовсе, к остальным указанным проектам законов прикреплены файлы, однако открыть и прочитать их нельзя, как сообщается в уведомлении текстового редактора, - "из-за ошибок содержимого".

Напомним, Верховная Рада уже проголосовала за отмену неприкосновенности для нардепов. "За" - 373 голоса.

Также мы писали, что в Раде пока нет 300 голосов за право Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР.