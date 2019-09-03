Глава ГБР Роман Труба прокомментировал сегодняшнюю неявку на допрос экс-президента Петра Порошенко. Он заявил, что, видимо, теперь у Петр Порошенко такая тактика - не приходить на допросы, аргументируя это работой в Раде. И пообещал, что будет направлена повторная повестка на допрос. Также он сказал, что пока норму УПК не позволяют привести его принудительно, но все может измениться с 1 января 2020 года.

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявок на следственные действия в ГБР. Напомню, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе.

Но есть одно "но". У народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности.

Повторную повестку на допрос мы направим" - написал Труба в своем Телегарм-канале.

Как сообщала "Страна", ранее в ГБР подтвердили санкцию суда на допрос Порошенко с помощью детектора лжи.