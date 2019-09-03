В ближайшие дни в Украине пройдут дожди, температура будет немного падать, однако лето все еще побалует теплом и солнцем. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

4 сентября по всей территории Украины, кроме восточной части и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +19...+26 градусов на Правобережье, а на Левобережье до +25...+30. Ночью в западных, северных и Винницкой областях, а также востоке будет +10...+15, на остальной территории +16...+20.

Фото: meteo.gov.ua

5 сентября ситуация с осадками поменяется практически зеркально: на западе и севере будет без осадков, а вот в южных, большинстве центральных и восточных областях задождит. Температура днем на западе, севере и в центре достигнет +23...+25 градусов, на востоке и юге - +26...+28 градусов. Ночной показатель составит в среднем +10...+13 градусов. Только в западных регионах будет ощутимо прохладно: +8...+10.

6 сентября на западе страны и севере прогнозируют небольшие дожди и грозы. На остальной территории будет без осадков. Воздух прогреется днем до +19...+24 на западе и +23...+28 на остальной территории. Ночью похолодает до +8...+15. Только на юге и юго-востоке ночью будет теплее: +15...+17 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На выходных, 7 и 8 сентября, на большей части страны осадков не будет. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь в западных областях. Днем температура достигнет +26...+27, а местами даже +29 градусов. Ночью похолодает до +11...+15.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, сегодня синоптики обещали ливни и грозы в большинстве областей Украины.

Пока Украина неторопливо входит в осень, в США бушует смертоносный ураган "Дориан".