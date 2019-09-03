Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком дивизионе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 KO) заявил, что в следующем поединке он не будет драться за пояс IBF. Об этом сообщает УНН.

"Цель все та же: я хочу объединить все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Хочу драться за последний титул. Но очевидно, что это не произойдет в этом году. И мой следующий бой будет не за звание абсолютного чемпиона", - рассказал Ломаченко.

Нынешний обладатель титула IBF ганец Ричард Комми проведет защиту пояса в декабре с Теофимо Лопесом.

Фото: Василий Ломаченко с тремя поясами после боя с Люком Кэмпбеллом

Напомним, 31 августа Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла. Теперь украинец обладатель трех чемпионских поясов в легком весе - по версиям WBA и WBO и WBC. До титула абсолютного чемпиона мира ему нужен только чемпионский пояс по версии IBF.

Также мы сообщали, что опубликовано видео, как украинец Василий Ломаченко готовится к боксерскому бою за три чемпионских пояса.