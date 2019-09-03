Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 сентября, не приедет на допрос в Государственное бюро расследований, который был назначен на 10:00, а позже перенесен на 14:00. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань собравшимся журналистам.

По его словам, у Порошенко нет возможности появиться в ГБР в связи с работой в парламенте.

"Мы считаем. Что работа в парламенте является уважительной причиной", - сказал Головань.

Он добавил, что судя по повестке, сегодня речь шла об издании одного из указов, но точно тему допроса в ГБР у Порошенко не знают.

"Мы поставили вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответа мы не получили" - сказал адвокат. Он добавил, что в четырех производствах Порошенко вызывался как свидетель.

3 сентября экс-президента Петра Порошенко пригласили на очередной допрос в ГБР. Он фигурирует в 11 делах, которое ведет Бюро расследований. По двум из них бывший президент является свидетелем – это дело "Прямого" и "Кузни на Рыбальском". Содержание расследований засекречено. Петр Порошенко заявляет, что суть дел не знают даже сотрудники.

3 сентября Петр Порошенко пришел на утреннее заседание Рады и находился там и в 14:00. Оно закрылось в 14:12, вновь парламент соберется в 16:00.

В пошлый раз экс-президент прибыл на допрос 12 августа, тогда у здания ГБР прошло два митинга: его сторонников и противников. Под стены с плакатами пришли и трое детей Порошенко. Допрос в основном касался подозрений о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Он длился 2 часа. После этого глава ГБР Роман Труба не исключил, что следующий допрос может пройти с применением полиграфа (детектора лжи - Ред.).