Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пришла на заседание Верховной Рады, на котором голосовали за снятие депутатской неприкосновенности из-за трагедии в семье. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал бывший глава СБУ и однопартиец Тимошенко, народный депутат Верховной Рады IX созыва Валентин Наливайченко.

"Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наше искренние сочувствие. Я думаю, она сама расскажет. Но сегодня... Такова жизнь. Она, к сожалению, каждого из нас не обходит", - рассказал Валентин Наливайченко.

Как сообщала "Страна", в августе Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения Тимошенко родила мальчика.

Напомним ранее мы писали, сколько депутатов и от какой из пяти партий прошли в новую Верховную Раду.