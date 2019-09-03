По состоянию на 3 сентября жертвами острой кишечной инфекцией среди тех, кто ел шаурму в селе Авангард Одесской области, стал 41 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

По оперативным данным Главного управления Госпродпотребслужбы, в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадал 41 человек, в том числе 10 детей.

С предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" в городскую клиническую инфекционную больницу Одессы были госпитализированы 40 больных. Один человек от госпитализации отказался. При лабораторном обследовании у 13 больных была выявлена ​​Salmonella enteritidis.

Госпродпотребслужба еще 1 сентября начала санитарно-эпидемиологическое расследование массового отравления. Уже установлено, что больные приобрели шаурму в торговом павильоне пгт Авангард "Седьмое небо". Павильон был закрыт.

Напомним, случай отравления шаурмой под Одессой не единственный. 2 сентября в Киеве семь студентов отравились тем же блюдом на Борщаговке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковской области массово отравились дети на частной туристической усадьбе.