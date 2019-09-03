3 сентября, во время пленарной сессии, Верховная Рада отправила в Конституционный суд законопроект Владимира Зеленского о его праве назначать директоров НАБУ и ГБР.

Согласно предложенной редакции ст. 106 Конституции, президент образует НАБУ, а также назначает и увольняет с должностей в определенном законом порядке директоров НАБУ и ГБР. "За" проголосовали 282 депутатов.

Теперь КСУ должен дать заключение о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Конституции.

После этого парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) законопроект - для этого нужно не менее 226 голосов. А для принятия в целом потребуется не менее 300 голосов парламентариев, то есть больше, чем за законопроект проголосовали сегодня.

Напомним, что сегодня Рада запланировала рассмотреть семь изменений Конституции, предложенных Зеленским.

Как сообщала "Страна", 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года.