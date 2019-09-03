Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года в Португалии четвертый сезон подряд. С 2007 года он не получал эту награду только два раза. Об этом сообщает издание A Bola.

Нападающий получил награду на ежегодной церемонии Quinas de Ouro, организатором которой выступает Федерация футбола Португалии.

Фото: Роналду

В борьбе за звание Роналду опередил Жоау Феликса ("Атлетико"), Бернардо Силву ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеша ("Спортинг") и Рубена Невеша ("Вулверхэмтон").

Роналду перешел в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала". В прошлом сезоне он выиграл с туринским клубом чемпионат Италии, а в составе сборной Португалии стал обладателем Лиги наций.

Награда лучшему игроку Португалии вручается с 2006 года, ее первым обладателем был Деку, выступавший за "Барселону". Следующие 12 лет приз доставался Роналду десять раз (в 2010 году награду получил полузащитник Симау Соброза, а в 2014 году - защитник Пепе).

Как сообщала "Страна", Роналду вошел в тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года по версии ФИФА. Португалец поспорит за него с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком.

Отметим, что Роналду не покинул Ювентус после вылета команды из Лиги чемпионов.