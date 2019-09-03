3 сентября незаконные вооруженные формирования с начала суток четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба ООС.

По словам пресс-службы, боевики активизировались еще вчера. Вечером 2 сентября противник обстрелял позиции украинских сил в районе населенного пункта Хутор Вольный. При этом применялись минометы 82-го калибра.

А сегодня с 05:30 до 05:50 противник вел обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Троицкое по направлению к Калиновому. Как и накануне, использовались минометы 82-го калибра и было выпущено 5 мин.

Как отмечают в ООС, факт обстрела свидетельствует о намерении боевиков и дальше обострять конфликт, нежелании соблюдать режим прекращения огня и выполнять Минские договоренности.

Вчера в штабе ООС сообщили, что 2 сентября в зоне проведения операции из-за обстрелов погиб украинский военный.

Между тем в Станице Луганской демонтируют последнее фортификационное сооружение.