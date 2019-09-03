Во вторник, 3 сентября, экс-президента Петра Порошенко ждут на допрос в ГБР, который назначен на 14:00. Однако в это время он находится в зале Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Допрос был назначен на 10:00, но его перенесли из-за занятости президента.

Фото: Страна

Тем временем у стен ГБР, где повторно собрались журналисты и активисты, адвокат Порошенко заявила, что он не приедет на допрос.

Утреннее заседание Рады завершилось в 14:12, оно продолжится в 16:00.

Как сообщала "Страна", 3 сентября в Верховной Раде проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. "За" внесение изменений в законопроект №7203 об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно отмены депутатской неприкосновенности проголосовало 373 парламентария.