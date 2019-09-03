В понедельник, 2 сентября, в селе Максимовка Карловского района Полтавской области произошла жуткая трагедия. Здесь родители обнаружили в своем жилом доме повешенной свою семилетнюю дочь. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Родители пришли домой и обнаружили там повешенной свою малолетнюю дочь Т., 2012 года рождения.

Обстоятельства произошедшего расследуются. Тело ребенка направили в Карловское отделение областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. О других деталях трагедии не сообщается.

Напомним, этим летом в Херсонской области нашли повешенной 9-летнюю девочку.

Также мы писали, что в Тернополе мужчина нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.