В России к пяти годам заключения приговорили блогера Владислава Синицу по обвинению в угрозах детям российских силовиков, опубликованные в Twitter. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд в Москве признал блогера виновным в разжигании ненависти, когда он, используя вымышленное имя Макс Светлов, распространил в соцсети 31 июля заявления в поддержку мести детям силовиков, которые жестоко разгоняли акции протеста в Москве.

30-летний блогер заявил о своей невиновности в суде, отметив, что не имел преступного умысла, когда писал твит. После оглашения приговора он пообещал его обжаловать.

Следствие было завершено за два дня, а суд рассмотрел дело за сутки.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, что в Москве более месяца продолжаются протесты с требованием допустить к выборам в Московскую городскую думу независимых кандидатов. Во время акции 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это вызвало резкую критику со стороны оппозиции и правозащитников.

Ранее "Страна" писала о том, что комитет защиты журналистов требует от украинских властей расследовать нападение на блогера Стаха в Чернигове.

Также мы сообщали, что российская блогерша попала в ДТП на Бали и умерла в Москве.