В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) своим решением от 3 сентября обязали Украину выплатить компенсацию "Свидетелям Иеговы" из Кривого Рога в размере 7 000 евро. Об этом сообщается в решении суда на официальной странице ЕСПЧ, как передает 112 Украина.

Там посчитали, что права членов этой организации были ущемлены, поскольку мэрия города не представила в аренду одному из их филиалов земельный участок и планировочные разрешения на строительство места отправления культа.

Организация "Свидетели Иеговы" подала иск в ЕСПЧ, опираясь, в частности, на статью 9 (свобода мысли, совести и религии) и статью 1 (защита собственности) Европейской конвенции прав человека, утверждая, что городской совет проявил неспособность предоставить ему место для отправления культа чем и нарушил права.

"Свидетели Иеговы" имеют официальную регистрацию в Украине в качестве религиозной организации с 28 февраля 1991 года. Управленческий центр находится во Львове. В 2013 году озвучивалась цифра в 150 тыс. "Свидетелей Иеговы" Украины. "Свидетели Иеговы" в Украине часто подвергаются критике за стремление контролировать личную жизнь своих адептов и называются тоталитарной сектой и деструктивным культом.

Как сообщала "Страна", Госдеп США обвинил Москву в притеснении "Свидетелей Иеговы". В России "Свидетели Иеговы" были признаны Верховным судом экстремистской организацией и запрещены.

Отметим, что место отправления культа Свидетелей Иеговы сгорело дотла в Житомирской области.