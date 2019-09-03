Беларусь была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, 3 сентября, в Минске, на международной конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов, как передает ТАСС.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, что там, где оружие в руках "у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма". Однако он добавил, что граница закрыта "не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".

Также президент Беларуси заявил, что когда начался конфликт на Донбассе, он предложил Европе план конкретных действий с личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Однако он был отвергнут.

"Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня в личном плане как главы государства - соседа Украины... Почему до сих пор не прекратили этот конфликт, почти пять лет прошло. Потому что это кому-то надо", - сказал президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко спросил у своего премьера, как отвечать Зеленскому на просьбу о поддержке.

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