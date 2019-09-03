Законопроект, предусматривающий процедуру привлечения к ответственности президента Украины, будет внесен в парламент на следующей неделе. Такое заявление сделал первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, передает УНН.

"Мы вносим на следующей неделе один из наших законов - закон об иммунитете, это процедура, которая позволяет привлекать к ответственности президента Украины", - отметил Стефанчук.

По его словам, команде "Слуги народа" надоело ожидать 28 лет обещанного снятия неприкосновенности с народных депутатов, и она уже продемонстрировала, что этот вопрос можно решить за 5 дней.

При этом он добавил, что внутри фракции были дискуссии относительно целесообразности снятия иммунитета с нардепов, однако команда решила, что если какой-то парламентарий боится этого, то он не должен идти в народные депутаты.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Также мы сообщали, что оппозиция намерена обжаловать в Конституционном суде решение Рады о снятии депутатской неприкосновенности.