Радиационный фон возле выброшенных на морское побережье и пострадавших от взрыва ракеты в Архангельской области понтонов превышает норму в несколько раз. Об этом сообщает местное агентство "Беломорканал", журналисты которого измерили уровень излучения в этом месте.

Днем 31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты заявили, что после того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.

Понтоны расположены в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря. По данным СМИ, понтоны не огорожены, их не охраняют.

Видео: youtube.com/БЕЛОМОРКАНАЛ

Как сообщала "Страна", в зоне ЧАЭС нашли старый советский ЗиЛ, который фонит как ядерный реактор. Грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.

Подчеркнем, что из Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов, а особенно - их детали, зашкаливает.

Напомним, что власти Польши выступили за размещение ядерных ракет США в Европе.