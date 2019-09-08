Сегодня, 8 сентября, церковь вспоминает святую мученицу Наталью Никомидийскую. Именины отмечают обладательницы имени Наталья. Им приписывают веселый нрав, любовь к детям и чувство справедливости.

Значение имени Наталья

С латинского имя переводится как "родная", "благословенная". Натальям приписывают сильный характер. С детства ребенок растет жизнерадостным, с живым воображением, активным в учении. Девушку окружают знакомые и друзья, готовые прийти на выручку в трудную минуту. Она гостеприимна и любит бывать в гостях. Говорят, что имя наделяет обладателя веселым нравом, поэтому Натальи редко бывают угрюмыми или грустными.

Душа любой компании Наталья умеет сочувствовать и сопереживать, как никто. При этом за свое самопожертвование она ничего не потребует взамен. В ней ярко проявляется чувство справедливости. Имя не ограничивает обладательниц в профессии, зачастую они справляются даже с самой трудной задачей. Ранний брак нисколько не мешает Наталье проводить время с друзьями или успешно продвигаться по карьерной службе. Наталья счастлива, когда чувствует в свой адрес заслуженную похвалу или искренние слова благодарности и восхищения.

Впрочем, Натальям также приписывают самолюбивость, болезненные реакции на безобидные замечания, нетерпимость к критике. А если Наталья приняла решение, ее ничто и никто не сможет заставить пересмотреть его.

Кто такая Наталья Никомидийская

Сегодня церковь вспоминает христианскую мученицу Наталью, которая жила в городе Никомиди вместе с супругом Адрианом Никомидийским. Именно в ее честь сегодня именины у Наташ. Ее муж изначально был язычником и служил чиновником у им­пе­ра­то­ра Мак­си­ми­а­на. Девушка же держала свою веру в тайне. До того времени, пока гонениям не подверглись 23 жителя города. Их поймали и пытали. Но они не отреклись от Бога. И тогда 28-летний Адриан поддержал верующих, став христианином. Его бросили в тюрьму. Наталья самоотверженно утешала и поддерживала супруга, когда он подвергся мучениям за веру. Она часто приходила в тюрьму, всячески ободряла мужа до самой смерти. Когда святой Адри­ан скончался вместе с другими мучениками, их тела бросили в печь. Но поднялась гроза, печь погасла, а молния убила несколько палачей.

Открытки и поздравления

Натусик, поздравляю с именинами! Пусть сбудется все, о чем молчишь. Ангела Хранителя тебе сильного. Пусть защищает каждый день и указывает на нужный путь.

Наташенька, с Днем ангела! Пусть он удачу принесет, а в жизни будет много радостных моментов, везения и любви.

Наша милая и нежная! Дорогая и несравненная, Наташенька! С именинами! Желаем не знать забот и печали, быть любимой, оставаться красивой и успешной. Всех благ, а еще здоровья и высот в карьере!

Родная Наталочка, поздравляем тебя с Днем ангела! Огромного счастья и радости, побед и везения в жизни. Пусть жизнь будет захватывающим и романтическим путешествием, а каждодневные хлопоты приносят удовольствие.

Пусть чудесное имя Натальи вспоминают сегодня друзья! В твоем имени - одновременно и нежность, и сила, чувственность и безмятежность. Успехов в любых начинаниях, самый светлый и нежный наш человечек. Пусть жизнь будет такой, какой ты хочешь ее видеть.

Наташа, хочу пожелать в День ангела пусть тебя окружают только искренние люди, пусть твоя жизнь будет яркой и счастливой, а в судьбе не будет мрачных дней.

Натик, Наточка, Натусик!

Наша нежность, доброта,

все веселье, красота,

С тобой и в имени твоем - навсегда!

Наташенька, с днем ангела поздравляем тебя

Пусть будет счастливой и дружной семья!

Чтобы в жизни мечты исполнялись

В работе все удавалось!

Пусть исполняются мечты

Любовь и счастье пусть шагают рядом

Ты - королева красоты

И наша главная отрада!

Наташа, в праздничный твой день

Мы от души желаем счастья

Чтобы в жизни был удачным каждый день

И приносил лишь радость