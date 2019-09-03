Камеры на Международной космической станции сняли ураган "Дориан", который сейчас свирепствует на Багамах. Видео опубликовала NASA в YouTube.

Сообщается, что "Дориан" был сначала почти неподвижен, двигаясь к западу со скоростью всего 1,6 км в час, чуть более чем в 160 км к востоку от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. В течение следующего дня прогнозируется медленное движение с запада на запад-северо-запад, за которым следует постепенный поворот на северо-запад и север.

На этом пути ураган Дориан будет продолжать бушевать на Багамских островах в течение большей части сегодняшнего дня. Вечером во вторник, 3 сентября, ураган будет находиться в опасной близости к восточному побережью Флориды, а в среду вечером и в четверг - в опасной близости от побережья Южной Каролины.

Видео: YouTube/ NASA

Напомним, 2 сентября США готовились встретить разрушительный ураган "Дориан", который на тот момент уже достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. В четырех штатах - Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Южной Каролине был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Также мы писали, что тропический ураган "Дориан" обрушился на Багамы всей своей мощью. Уже известно о массовых разрушениях, и как минимум, о пяти погибших.