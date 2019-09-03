Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" обдумывают обжалование в Конституционном суде решения Верховной Рады о снятии неприкосновенности с депутатов. Оппозиционеры утверждают, что решение было принято с нарушением регламента Верховной Рады. В частности, депутаты ОПЗЖ говорят, что проект направляли в комитет для доработки, но документ не был доработан. Однако при этом нардеп Виктор Черный не стал уточнять, какие именно нормы были нарушены во время голосования, отметив, что их было много и "простой человек этого не поймет".

"Будем (оспаривать - Ред.). Думаю, на следующей неделе", - заверил нардеп ОПЗЖ Василий Нимченко.

"Наша фракция очень дружная, мы решение соответствующее (об обжаловании - Ред.) будем принимать на фракции. Если такое решение будет принято, то мы, конечно, же подпишем представление на рассмотрение КС относительно принятия этого законопроекта. Пока такого решения нет, но оно возможно будет", - добавил нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для нардепов, голоса "За" отдали 373 депутата.

Также мы сообщали, что Зеленский призвал нардепов отправить неприкосновенность на свалку истории.