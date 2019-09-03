Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" обдумывают обжалование в Конституционном суде решения Верховной Рады о снятии неприкосновенности с депутатов. Оппозиционеры утверждают, что решение было принято с нарушением регламента Верховной Рады. В частности, депутаты ОПЗЖ говорят, что проект направляли в комитет для доработки, но документ не был доработан. Однако при этом нардеп Виктор Черный не стал уточнять, какие именно нормы были нарушены во время голосования, отметив, что их было много и "простой человек этого не поймет".

"Будем (оспаривать - Ред.). Думаю, на следующей неделе", - заверил нардеп ОПЗЖ Василий Нимченко.

"Наша фракция очень дружная, мы решение соответствующее (об обжаловании - Ред.) будем принимать на фракции. Если такое решение будет принято, то мы, конечно, же подпишем представление на рассмотрение КС относительно принятия этого законопроекта. Пока такого решения нет, но оно возможно будет", - добавил нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для нардепов, голоса "За" отдали 373 депутата.

Также мы сообщали, что Зеленский призвал нардепов отправить неприкосновенность на свалку истории.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!