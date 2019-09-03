В Instagram появилось видео, как звездный боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор снимался в промо-ролике донецкого "Шахтера".

Переглянути цей допис в Instagram Exclusive... Let’s go @parimatchnews Допис, поширений Dima Kirilenko (@dimakirilenko) 2 Вер 2019 р. о 12:17 PDT

Как ранее сообщала "Страна", Конора Макгрегора задержали после стычки с фанатом, решившим его сфотографировать. Он выхватил телефон из рук поклонника, разбил его и ушел, забрав устройство с собой. Полиция сообщила, что потерпевший оценил стоимость гаджета в $1 тысячу. Следователи нашли спортсмена дома и заключили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд, ему были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и ограблении.

Напомним, как Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом одолел Конора Макгрегора.