Канцлер Германии Ангела Меркель от лица всего немецкого правительства поздравила Алексея Гончарука с тем, что он стал премьер-министром Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

"Федеральное правительство Германии будет радо оставаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией. Германия хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, что Украина может сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - сказано в поздравлении.

Уточняется, что Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине. Решая поставленные задачи, желаю вам смелости, мастерства и больших успехов", - поздравила Гончарука Меркель.

Напомним, 29 августа Верховная Рада избрала Алексея Гончарука премьер-министром Украины.

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