Уже 14 кандидатов претендуют на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главного специалиста департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Андрея Гнаповского.

"Прием документов завершился 30 августа, конкурс состоится завтра, 4 сентября, и будет проходить в течение всего дня. Претендуют на должность языкового уполномоченного 14 конкурсантов", - сказал он.

Гнаповский отметил, что со списком кандидатов на должность можно ознакомиться на сайте омбудсмена. Он также добавил, что после объявления результатов конкурса Уполномоченный будет подавать свою кандидатуру в Кабинет министров Украины.

"Уполномоченный по защите государственного языка будет руководствоваться законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и будет делать все, что указано в законах и в Конституции Украины", - сказал Гнаповский.

Ранее "Страна" писала о том, что утвержден состав Национальной комиссии по стандартам украинского языка.

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