За должность уполномоченного по защите государственного языка поборются 14 человек
Уже 14 кандидатов претендуют на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главного специалиста департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Андрея Гнаповского.
"Прием документов завершился 30 августа, конкурс состоится завтра, 4 сентября, и будет проходить в течение всего дня. Претендуют на должность языкового уполномоченного 14 конкурсантов", - сказал он.
Гнаповский отметил, что со списком кандидатов на должность можно ознакомиться на сайте омбудсмена. Он также добавил, что после объявления результатов конкурса Уполномоченный будет подавать свою кандидатуру в Кабинет министров Украины.
"Уполномоченный по защите государственного языка будет руководствоваться законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и будет делать все, что указано в законах и в Конституции Украины", - сказал Гнаповский.
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