Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о готовности стать донором органов. Также он задал такой вопрос присутствующим на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций: "Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы будем отдать свои органы, чтобы спасти других?".

Вместе с министром руку подняли 21 человек из 24.

Видео и одобрительный пост с заявлением министра опубликовала основательница ГО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец. "Я бы мечтала о том, чтобы каждый из членов Кабинета министров Украины сказал то же самое", - заявила она.

Видео: facebook.com/irina.zaslavets

Мы опубликовали главные изменения в трансплантологии Украины. В частности, братья и сестры младше 18 лет смогут стать донорами костного мозга, все данные будут храниться в едином реестре.

Напомним, что глава Минздрава Ульяна Супрун призвала сдать кровь уже на этой неделе.