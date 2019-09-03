Полиция Киева открыло уголовное дело из-за отравление семерых студентов шаурмой на Борщаговке в Киеве. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Так, сообщается, что правоохранители вечером в понедельник, 2 сентября, опечатали пять киосков с шаурмой на улице Борщаговской. Мясную продукцию и принадлежности для ее приготовления изъяли. Их направили на проведение экспертизы. Семеро студентов, которые отравились купленной там шаурмой, до сих пор находятся в больницах.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в начале сентября под Одессой люди массово отравились шаурмой, 18 человек остаются в больнице.

Также в прошлом году журналистка "Страны" поработала за 350 гривен в сутки в точке по продаже хот-догов и шаурмы и рассказала о том, как работает этот бизнес в Киеве.