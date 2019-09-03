После обеда в понедельник, 2 сентября, в одном из ресторанов на Днепровском спуске произошла драка между парламентариями 8 и 9 созывов. Об этом передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и действующим депутатом 9-го созыва от фракции "Европейская солидарность" (бывш."БПП" - Ред.) Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались.

В то же время известно, что Алексеев обратился в больницу, где у него был констатирован перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщала "Страна", накануне большой приватизации в Раде ликвидировали комиссию по приватизации. Ликвидацию парламентской специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации поддержали на заседании первой подгруппы подготовительной депутатской группы Верховной Рады Украины, которое прошло 9 августа.

Напомним, что в парламенте проголосовали за отмену неприкосновенности.