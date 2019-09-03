Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил в одном из кратеров обратной стороны Луны неизвестное блестящее вещество, которое китайское космическое агентство назвало "гелем с таинственным блеском". Согласно записям аппарата, этот материал отличался от окружающего реголита по форме, цвету и текстуре. К сожалению, снимки вещества пока не опубликованы. Об этом сообщает Science Alert.

"Хотя китайские ученые еще не раскрыли, что это может быть, лучшая версия заключается в том, что материал - это стекло, образовавшееся в результате удара, нанесенного метеоритом", - говорится в сообщении.

Фото: sciencealert.com

Эксперты отмечают, что поверхность Луны достаточно сухая, поэтому возможно, что материал, обнаруженный аппаратом, является скорее затвердевшим расплавленным материалом, нежели мягким, похожим на желе веществом.

Напомним, китайский луноход "Юйту-2", который 3 января на спутник Земли доставил модуль "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы преодолел расстояние в 271 метр и после этого впал в спячку.

А 28 июля заснувший луноход хотели отключить, но один из членов команды увидел что-то необычное в кратере, просматривая панораму, снятую "Юйту-2". Поэтому исследователи решили оставить вездеход активным немного дольше, переместив его в кратер для лучшего обзора.