Во вторник, 3 сентября, британский фунт упал до трехлетнего минимума по отношению к доллару из-за сегодняшнего голосования парламента за блокировку возможности совершить Brexit без соглашения. Об этом сообщает ВВС.

Фунт опустился ниже отметки в 1,20 доллара, что стало самым низким показателем с октября 2016 года. По отношению к евро курс фунта также упал, и он стоит меньше 1,10 евро.

Напомним, в ЕС больше не хотят вести переговоры с Британией по Brexit.

Также мы писали, что Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял соглашение об условиях Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем.

Сегодня парламент будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.