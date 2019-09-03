Обвиняемую в участии в преступном сообществе экс-министра России Михаила Абызова украинку Инну Пикалову арестовали в Москве на два месяца. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Инну Пикалову задержали в Воронежской области, куда она приехала из так назывваемой "Луганской народной республики". Ее обвинили в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Материалы дела находятся в суде, заседание начнется в ближайшее время", - рассказали источники.

По информации источников, гражданка Украины Пикалова в 2012 - 2013 годах возглавляла кипрский оффшор Абызова - компанию "Blacksiris Trading Limited", зарегистрированный в Лимассоле.

Следователи считают, что Абызов контролировал этот оффшор и использовал его для мошеннических операций.

Свою вину украинка частично признала и заявила, что была "игрушкой в ​​чужих руках". В то же время ее защита считает, что к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и так называемой "ЛНР".

По словам адвокатов, Пикалова может оказаться ключевым фигурантом дела Абызова. Абызов свою вину не признает.

Как сообщала "Страна", Богдан рассказал о разоблачении мошенников, вымогавших $570 тысяч от имени президента. По его словам, группа возможно состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере возле фонтана в районе вул. Шелковичной возле домов 10, 20/8.

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