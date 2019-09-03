Сегодня Верховная Рада окончательно сняла неприкосновенность с народных депутатов. Для этого парламент изменил статью 80 Конституции. "Страна" вела онлайн-хронику голосования.

Из Основного закона убрали фразу, что депутатам гарантируется неприкосновенность. А также, что нардепы не могут быть привлечены к уголовной ответственности или задержаны без согласия Рады.

Остается лишь пункт, что депутаты не несут ответственности за результаты своих голосований. Вот, как выглядит эта статья до и после изменений.

Интересно, что депутаты сегодня утвердили законопроект, поданный еще Петром Порошенко. Сделано это было для того, чтобы не начинать заново всю процедуру законотворчества. Однако бывший гарант не преминул с трибуны Рады приписать заслугу снятия неприкосновенности лично себе.

Хотя очевидно, что Порошенко, подавая закон, сам же и "утопил" его в Раде на целый год. Не желая отдавать иммунитет накануне потери президентской власти.

Однако сегодня и партия экс-президента, и другие (кроме "Оппозиционной платформы") дружно проголосовали за снятие неприкосновенности.

"Страна" отвечала на главные вопросы о том, зачем это Зеленскому и кого теперь ждут уголовные дела.

1. Когда депутаты потеряют неприкосновенность?

Это произойдет с 1 января 2020 года. Так было заложено еще в законопроекте Петра Порошенко, который новые депутаты приняли без изменений.

До этого момента нардепы должны будут вычистить от упоминаний об иммунитете остальное законодательство. Чтобы к Новому году уголовно-процессуальный кодекс и закон о статусе народного депутата уже соответствовали обновленной Конституции.

2. Почему Зе делал такой упор на отмене иммунитета?

Отмена неприкосновенности стала пока наиболее последовательным программным тезисом нового президента. С одной стороны это пиар-составляющая: все президенты обещали это сделать, но сделал это только Зе.

С другой, это инструмент влияния на собственную фракцию.

"Страна" уже разбиралась, зачем новому президенту нужен этот "кнут".

Владимир Зеленский смог завести в Раду монобольшинство из 254 депутатов при необходимых 226. Правда, все это - пока никакая не команда, а довольно разнородная компания, не спаянная совместной работой (если не считать, конечно, тренинг в Трускавце).

Поэтому на Банковой опасаются, что новые народные депутаты могут начать голосовать не так, как диктует партия.

Тем более, что в новом парламенте уже оформилось несколько центров политического притяжения. Это внефракциронная группа Авакова-Коломойского, несколько мажоритарщиков, связанных с Ринатом Ахметовым, "кросс-партийный" проект Виктора Пинчука (включает в себя и часть депутатов от "Слуги народа", и "Батькивщины", и фракцию "Голоса"), который уже получил место второго вице-спикера.

В условиях этих соблазнов снятие иммунитета от уголовного преследования - хороший стимул для депутатов "Слуги народа" быть более лояльными руководству партии.

То есть в Раде после этого рисуется не просто монобольшинство, а послушная гвардия президента, которая будет голосовать за то, что скажут. А чтобы голосовали активнее, Зеленский уже наметил новые изменения в конституцию, по которым он лично сможет назначать руководство НАБУ и ГБР - тех ведомств, которые призваны бороться с топ-коррупцией.

Во-вторых, снятие неприкосновенности может понадобиться Зеленскому для давления на своих политических оппонентов. Это в первую очередь "Оппозиционная платформа - За жизнь", которой президент недавно угрожал уголовными делами.

И, наконец, отмена иммунитета облегчит новому президенту уголовное преследование "папередников" - в лице прежде всего Петра Порошенко (или изображать такое преследование).

Но тогда возникает закономерный вопрос: почему экс-президент и другие фракции поддержали снятие неприкосновенности?

3. Почему "не-слуги" проголосовали за отмену неприкосновенности?

В условиях монобольшинства "Слуга народа" может снять иммунитет с любого депутата - простым большинством голосов. И никаких изменений в Конституцию для этого вносить бы не пришлось.

Снятие неприкосновенности, как говорилось выше, лишь ускоряет этот процесс. И направлен он уже не столько на Порошенко, сколько на собственную фракцию Зеленского в Раде.

В то же время отмена депутатского иммунитета всегда была громкой пиар-темой. Редкая из политических сил не декларировала его снятие. В этих условиях голосовать против стало бы электоральным "зашкваром" - тем более для Порошенко, который сам же и вносил законопроект.

И только одна фракция - причем самая крупная после "Слуги народа" - не поддержала отмену неприкосновенности.

4. Почему "Оппозиционная платформа" проголосовала против?

Эта фракция изначально была против отмены неприкосновенности в том виде, в котором предлагал Зеленский. В "Платформе" говорили, что проголосуют за пакетное решение, в котором пропишут отмену иммунитета не только у депутатов, но и у президента.

Но наиболее вероятная причина того, что партия Медведчука-Бойко отказалась петь в общем хоре - это недвусмысленные угрозы в ее адрес от новой власти. Их озвучил недавно в эфире "1+1" сам Владимир Зеленский.

"Так кто пользуется пророссийской терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там еще есть большие вопросы откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - сообщил Зеленский с явным намеком на уголовные дела против лидеров "Платформы".

"Страна" уже рассказывала о плане Банковой по зачистке телеканалов, которыми владеет нардеп от "Платформы" Тарас Козак. Это "112-Украина", NewsOne и ZiK. А по 112 каналу СБУ уже, по данным СМИ, открыла уголовное дело.

При этом, если Порошенко еще может теоретически рассчитывать на то, что за него, если совсем дело худо будет, вступится Запад, а националисты выйдут на удицу, то у "Оппоплатформы" такой защиты нет. Кроме того, как политические конкуренты они опаснее для "Слуги народа", чем, например, Порошенко. Так как ОПЗЖ - единственные, кто может оппонировать партии Зеленского на юго-востоке, апеллируя к его обещаниям мира на Донбассе и отказа от курса Порошенко во внутренней и внешней политикой.

Поэтому борьба властей с "Оппоплатформой" ожидается более жесткой, чем с "Евросолидарностью", не говоря уже о "Голосе" или "Батькивщиной".

С другой стороны, сама фракция "Оппозиионной платформы" наполнена бизнесменами (в частности, Столаром и его людьми), которые шли в Раду явно за неприкосновенностью. А потому для них ее отмена - сильный удар. И большой вопрос - как они на это отреагируют и готовы ли они к жесткой оппозиции со всеми вытекающими отсюда последствиями и для них самих и для их бизнеса?

5. Будут ли уголовные дела после 1 января?

Как уже говорилось, если Зеленский захочет, он может и сейчас продавить снятие неприкосновенности с любого депутата. Например, с Порошенко, на которого заведено уже больше десятка уголовных дел. Потому что у "Слуги народа" есть монобольшинство. И, скорее всего, это и будет сделано в ближайшее время.

При этом не стоит ожидать, что депутов начнут сажать сразу после нового года. Нужно будет пройти еще процедуру - открыть дело, провести расследование, подготовить и вручить подозрение. Все это дело не одного дня.

И, не исключено, что к тому времени часть депутатов уже покинет Украину.

Впрочем, так или иначе, но уголовные дела будут однозначно. Властям нужно будет показать результат того, что неприкосновенности уже нет. Причем удар, скорее всего, будет наносится для пиар-баланса пропорционально - под уголовный каток будут отправять как оппозиционеров, так и "слуг народа".

6. Отменит ли решение депутатов Конституционный суд?

"Оппозиционная платформа" уже решила обжаловать законопроект в Конституционном суде. Что из этого выйдет?

Вероятность отмены закона ничтожно мала. Во-первых, предыдущие решения КС показали, что этот орган весьма быстро встроился в новую правящую команду и начал играть по ее правилам.

Конституционный суд не отменил досрочные парламентские выборы, чем поставил крест на амбициях Порошенко. И вынес решение о смягчении меры пресечения по "политическим" статьям, благодаря чему многие "сепаратисты, шпионы и диверсанты", брошенные в тюрьму при Порошенко, начали выходить на свободу.

Во-вторых, в ближайшее время истекают полномочия сразу у нескольких судей КС. На их место придут новые члены, выбранные при новой власти, а потому ей полностью лояльные.

В тоже время, это не означает, что в будущем, на каком-то новом повороте истории, когда это стает политически целесообразным, КСУ может вынести вердикт о неконституционности лишения депутатов неприкосновенности. Точно также, как в 2010 году судьи отменили изменения в Конституцию 2004 года и расширили полномочия Януковича.