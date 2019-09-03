С 1 октября в Украине бумажный документообмен между государственными органами хотят заменить на электронный. А полную диджитализацию документооборота правительство планирует завершить в ближайшие 1-2 года. Об этом на своей странице в соцсети написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который расчитывает в среду, 4 сентября, вынести этот вопрос на рассмотрение Кабмина.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить... Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота - это задача на ближайшие 1-2 года", - говорится в сообщении.

Также Дмитрий Дубилет добавил, что существует ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов.

"Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", - пишет Дубилет.

Фото: facebook.com

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