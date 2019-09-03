Суд продлил арест бывшему "начальнику ПВО "ДНР" Владимиру Цемаху. Он проходит в качестве свидетеля по делу о крушении самолета малазийских авиалиний рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, передают "Украинские новости".

"Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил адвокат.

При этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене удерживаемыми лицами с Россией. Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России Цемаха.

Его задержали в Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о катастрофе лайнера Малазийских авиалиний на Донбассе.

Как сообщала "Страна", власти Малайзии, по результатам расследования которое проводили Нидерланды, согласны только с тем, что сбившая лайнер ракета могла быть сделана в России или Украине.