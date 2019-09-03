Экс-нападающий Шахтера Евгений Селезнев подписал контракт с турецким "Бурсаспором". Об этом передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали контракта не уточняются. Селезнев находился в статусе свободного агента после того, как покинул испанскую Малагу.

Бурсаспор в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион чемпионата Турции. 34-летний Селезнев выступал за испанский клуб с января 2019 года. До перехода в Малагу Селезнев уже играл в Турции за Акхисар Беледие и Карабюкспор.

Как сообщала "Страна", в Шахтёр подписали капитана молодежной сборной Бразилии Витора Эдуардо, известного как Витао, и Евгения Коноплянку.

Напомним, что в Киеве начался тренировочный сбор национальной футбольной команды перед играми с Литвой и Нигерией.