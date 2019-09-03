Сегодня, 3 сентября, нардепы в Раде обсуждают изменения в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности - Ред.).

В обсуждении принял участие и экс-президент Украины Петр Порошенко, который из-за этого заседания не пошел на допрос в ГБР.

"Понимая важность этого шага, фракция "Европейской солидарности" будет голосовать за законопроект по отмене депутатской неприкосновенности. Законопроект, которым я горжусь и который внесен именно мной - пятым президентом", - заявил Петр Порошенко с трибуны Рады.

При этом экс-президент Украины призвал "не ускорять этот процесс".

Отметим, что в Раду сегодня так же прибыл президент Владимир Зеленский, и в присутствии главы государства в зале зарегистрировались 393 нардепа. Для принятия закона необходимо не менее 300 голосов нардепов.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж из Верховной Рады.