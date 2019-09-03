Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде, призвал нардепов выполнить свое обещание и проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

"Я хочу еще раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов остается индемнитет. Они не будут нести ответственности за политические решения, за голосование, или любые политические решения. Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Если депутат сбивает человека, или крышует добычу янтаря, или совершает любое другой уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти, это парламент, а не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом".

Зеленский призвал нардепов просто сделать то, что обещалось украинцам долгие годы.

"Снятия неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады", - сказал президент.

"Украинские депутаты сделали действительно уникальное открытие, они изобрели вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто. Сначала депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосования, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам есть что обещать. Это работает почти последние 20 лет. Но этому гаджету время отправиться на свалку истории ", - добавил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что фракция Порошенко будет голосовать за снятие неприкосновенности.

Также мы сообщали, что "Батькивщина" планирует сегодня поддержать снятие депутатской неприкосновенности.