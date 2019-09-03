Народные депутаты Украины утвердили план работы на вторник, 3 сентября, и согласилась работать после 18:00. Мы ведем прямой репортаж о сегодняшнем заседании парламента Украины, где в эти минуты рассматривается отмена депутатской неприкосновенности.

За такой усиленный план работы проголосовали 357 народных депутатов. Инициативу работать до исчерпания повестки дня поддержали 317 нардепов. Она также была утверждена.

Во время первой сессии, 2 сентября, парламент работал до 02:00.

Мы разбирались, смогут ли депутаты окончательно лишить себя неприкосновенности. В Венецианской комиссии также рекомендовали Украине взять за основу модель депутатского иммунитета, существующую в странах Европейского союза, например, в Италии, где представление о задержании или аресте депутата рассматривается Конституционным Судом.

Отметим, что накануне большой приватизации в Украине ликвидировали парламентскую комиссию по приватизации.