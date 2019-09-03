Экс-нардеп и лидер непрошедшей в Верховную Раду Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в соцсети видео, на котором он исполняет песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября". На видео Ляшко запечатлен в домашней одежде и сидящим на диване. Под длинное музыкальное вступление он играет со своей собакой, а затем встает и начинает петь.

Стоит отметить, что политик уже публиковал это видео в прошлом году, а сегодня решил его повторить, вероятно, по случаю уже ставшей интернет-мемом даты.

Видео: Facebok

Напомним, что песню "3 сентября" с узнаваемой строчкой "я календарь переверну, и снова третье сентября" Михаил Шуфутинский исполнил в 1994 году. Композиция сразу стала хитом, а через 17 лет приобрела невероятную популярность. В 2011 году шлягер пережил вторую молодость после того, как в соцсетях разошлось фото американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни Шуфутинского. Пользователи соцсети отмечали внешнее сходство между этими исполнителями.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что партии Ляшко и Гриценко оштрафуют почти на полмиллиона гривен.

Также мы сообщали, что Ляшко назвал выборы, на которых пролетел мимо Рады, самыми позорными.