Народный артист России Александр Розенбаум рассказал, что находится в больнице под присмотром врачей. Ранее музыкант, исполнитель популярных песен перенес операцию. Его интервью по телефону приводит "КП".

Накануне стало известно, что артист перенес операцию. Продюсер музыканта рассказала, что он перенес плановую операцию, которая не повлияет на его концертный график.

"Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это - слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними. Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", - рассказал артист.

- Что передать вашим поклонникам?..

- Только лишнее не пишите.

- Только - то, что вы скажете.

- Передайте им большое спасибо за заботу и внимание. Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть. Надеюсь, что на графике концертов моих, которые начнутся с 21 сентября, ничего не отразится. Это самое главное.

- Выздоравливайте, пожалуйста!

– Будем жить…

Как сообщала "Страна", весной 2017 Розенбаум сломал три ребра на концерте. Концерт он довел до конца. Также он был госпитализирован после возвращения из Сирии.