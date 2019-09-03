У северного побережья острова Санта-Крус в штате Калифорния, США, где 2 сентября затонуло прогулочное судно Conception, найдены тела 25 людей. Еще девять человек числятся без вести пропавшими. Об этом сообщило во вторник, 3 сентября, агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США. Его цитирует ТАСС.

Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло недалеко от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

Пожар вспыхнул около 03.00 по времени тихоокеанского побережья США (13:00 по Киеву) на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

Как сообщала "Страна", Испания примет судно с беженцами, которые 17 дней простояло у берегов Италии. Санчес призвал найти единое европейское решение, способное решить проблему миграции в соответствии с ценностями и гуманизмом ЕС.

Отметим, что часть экипажа с другого круизного лайнера осталась на частном острове в зоне урагана "Дориан".