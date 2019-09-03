Сегодня, 3 сентября, под зданием Госбюро расследований собрались представители СМИ - все в ожидании приезда Петра Порошенко на допрос. Ожидалось, что пятый президент приедет на 10:00, но по словам представителей ГБР допрос перенесли на 14:00. Охрану порядка обеспечивает десяток правоохранителей, под стенами здания дежурят автобусы Нацгвардии.

Количество митингующих не превышает и 5 человек, в руках плакаты "Мародеров за решетку", как передает с места корреспондент "Страны".

В данный момент экс-президент Украины Петр Порошенко находится в зале Верховной Рады, где сегодня собираются голосовать за отмену депутатской неприкосновенности.

Фото: Cтрана

Напомним, 21 августа в связи с распространенной средствами массовой информации новостью об отъезде Петра Порошенко вместе с семьей на отдых в Норвегию юрист Андрей Портнов напомнил экс-президенту, что у того скоро допрос, а позже юрист назвал еще одну дату допроса Порошенко в сентябре.

Также мы сообщали, что Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед собой и перед Украиной.