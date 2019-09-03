Сформированный Кабинет министров премьера Алексея Гончарука планирует завершить сотрудничество с МВФ после выполнения условий новой программы займов. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире ICTV.

По ее словам, новая программа с МВФ будет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.

Видео: Телеканал ICTV

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры (контролеры - Ред.). Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", - сказала Маркарова.

Министр отметила, что задача Украины "выпуститься из программы", как это удалось раньше другим европейским странам. "Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.

Ранее сообщалось о том, что миссия МВФ прибудет в Киев 10 сентября. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украине нужна программа кредитования на 3-4 года.

Ранее в Нацбанке сообщили, что Украина сможет выплатить долговые заимствования в этом году без кредитов МВФ. В целом в 2019 году страна должна выплатить по долгам 418 млрд грн (около $ 16 млрд).

Как сообщала "Страна", Зеленский поручил правительству устроить масштабную приватизацию. На продажу намерены выставить около 500 предприятий.

Отметим, что по словам премьера Гончарука, для покупки земли иностранцам придется регистрироваться в Украине как юрлицам.