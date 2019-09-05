Какой сегодня праздник

Сегодня, 5 сентября в мире отмечают день благотворительности, на народном календаре - Луп Брусничик, именины у Ивана и Павла. В этот день родился выдающийся музыкант Фредди Мерьюри - лидер группы "Queen".

Народные и церковные праздники

Православные чтят память Луппа Солунского, ученика Дмитрия Солунского, жившего в начале 4 века. После смерти своего наставника, Лупп проповедовал христианство, творя много чудес. По преданию, святой Лупп добровольно отдал себя мучителям и был казнен по приказу императора Максимиана.

В народе почитают Лупа Брусничника. В болотистой местности и лесах собирают бруснику, из нее делают варенье на зиму. Брусничным соком лечат простуду; из листьев готовят чай, помогающий бороться с болезнями кишечника и печени.

Приметы дня: если в этот день брусника поспела, люди начинали сбор льна и овса. Если журавли улетали зима ожидалась ранней. Если журавли летят низко - жди теплую зиму.

Международные праздники

Сегодня отмечают день благотворительной помощи. Праздник создали под эгидой ООН в 2013 году, чтобы обратить внимание на проблему нищеты и гуманитарные кризисы.

События и даты

В 1666 году в Лондоне завершился Великий пожар, который уничтожил почти треть города. Сгорело около 14 тысяч домов, включая церкви и общественные здания. После трагедии Лондон реконструировали по тому же плану, расширив улицы и построив дома из камня.

В 1698 году Петр I установил налог на ношение бороды. Он полагал, что русские должны быть похожими на жителей Европы. Не все люди с пониманием воспринимали новшество. Было много суицидов в числе тех, кого заставляли бриться. Крестьяне не облагались пошлиной, но при въезде в город уплачивали по копейке "с бороды". Пошлину отменили только в 1772 году.

Петр I самолично срезал бороды в своем окружении

В 1862 - британские аэронавты Коксвелл и Глейшер на аэростате поднялся на рекордную высоту для управяемых полетов - 9 км - чудом выжили.

В 1905 году завершилась русско-японская война, стороны заключили Портсмутский мирный договор в США.

В 1918 году Совнарком России издали декрет о начале красного террора против классовых врагов революции.

В 1946 году родился музыкант Фредди Меркьюри, ставший лидером группы Queen.

В 1967 году в СССР объявлена амнистия крымских татар после депортации.

В 1972 году Олимпиаде в Мюнхене произошел теракт, жертвами которого стали 11 членов олимпийской сборной Израиля (5 участников соревнований, 4 тренера и 2 судей). События легли в основу фильмов, статей и книг.

Черный день 47 лет назад в Мюнхене Фото: gymcana/Instagram

В 1977 запустили автоматическую межпланетную станцию "Вояджер-1".

В 1981 году впервые зафиксировали смерть жителя Азии от СПИДа.

В 1997 году Мать Тереза умерла в Калькутте (Индия) в возрасте 87 лет. Католическая церковь причислила ее к лику блаженных в 2003 году, а в 2016-м – канонизирована.

Сегодня исполняется 68 лет американскому актеру Майклу Китону (настоящее имя Майкл Джон Дуглас), широко известному по роли супергероя Бэтмена и Битлджуса в одноименных фильмах режиссера Тима Бертона.

46 лет сегодня исполняется американской актрисе Роуз Макгоуэн, которая известна по ролям в фильме "Планета страха", "Крик" и сериале "Зачарованные".

Именины

Сегодня День ангела у Ефрема, Ивана, Николая и Павла.