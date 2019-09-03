Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для нардепов. "За" - 373 голоса
Сегодня, 3 сентября, в Киеве Верховная Рада на своем пленарном заседании под председательством спикера Дмитрия Разумкова приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов.
"За" внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности - Ред.) проголосовало 373 народных избранника.
Вот как голосовали фракции.
Фото: Cтрана
Отметим, что в Раду сегодня так же прибыл президент Владимир Зеленский, и в присутствии главы государства в зале зарегистрировались 393 нардепа. Для принятия закона необходимо было не менее 300 голосов нардепов.
Также в зале Рады сегодня был и экс-президент Петр Порошенко, который "проигнорировал" поход в ГБР на допрос на 10.00, так как сам допрос был перенесен на 14.00.
Фото: Cтрана
Прямую трансляцию заседания ведет Канала Рада.
Видео: RadaTVchannel
Сегодня парламентарии планируют так же проголосовать за направление в Конституционный суд еще семи законодательных инициатив президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Основной закон:
- об отмене адвокатской монополии;
- о правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР;
- о предоставлении народу законодательной инициативы;
- о назначении уполномоченных Верховной Рады;
- об уменьшении количества нардепов с 450 до 300;
- о прекращении депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов;
- о праве Верховной Рады создавать вспомогательные органы.
Стоит отметить, что сегодня - единственный на этой неделе пленарный день Венрховной Рады. В оставшиеся дни народные депутаты собираются работать в комитетах, фракциях и группах.
Ранее "Страна" писала о том, что на согласительном совете "Оппоплатформа" заявила, что не поддержит снятие неприкосновенности только с нардепов.
Также мы разбирались, смогут ли депутаты окончательно лишить себя неприкосновенности.