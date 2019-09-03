Сегодня, 3 сентября, в Киеве Верховная Рада на своем пленарном заседании под председательством спикера Дмитрия Разумкова приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов.

"За" внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности - Ред.) проголосовало 373 народных избранника.

Вот как голосовали фракции.

Фото: Cтрана

Отметим, что в Раду сегодня так же прибыл президент Владимир Зеленский, и в присутствии главы государства в зале зарегистрировались 393 нардепа. Для принятия закона необходимо было не менее 300 голосов нардепов.

Также в зале Рады сегодня был и экс-президент Петр Порошенко, который "проигнорировал" поход в ГБР на допрос на 10.00, так как сам допрос был перенесен на 14.00.

Фото: Cтрана

Прямую трансляцию заседания ведет Канала Рада.

Видео: RadaTVchannel

Сегодня парламентарии планируют так же проголосовать за направление в Конституционный суд еще семи законодательных инициатив президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Основной закон:

об отмене адвокатской монополии;

о правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР;

о предоставлении народу законодательной инициативы;

о назначении уполномоченных Верховной Рады;

об уменьшении количества нардепов с 450 до 300;

о прекращении депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов;

о праве Верховной Рады создавать вспомогательные органы.

Стоит отметить, что сегодня - единственный на этой неделе пленарный день Венрховной Рады. В оставшиеся дни народные депутаты собираются работать в комитетах, фракциях и группах.

Ранее "Страна" писала о том, что на согласительном совете "Оппоплатформа" заявила, что не поддержит снятие неприкосновенности только с нардепов.

Также мы разбирались, смогут ли депутаты окончательно лишить себя неприкосновенности.