Главу МВД Грузии Георгия Гахарию выдвинули на пост премьер-министра страны после вчерашнего заявления об отставке Мамуки Бахтадзе. Об этом сообщил председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, передает РИА Новости.

"На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахарии и получил полную поддержку", - цитирует агентство Иванишвили.

Напомним, в начале июля в Тбилиси около тысячи людей устроили митинг, на котором потребовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии за то, что полиция применила силу против местного "Майдана". Участники акции несли плакаты антироссийского содержания, а также баннеры с надписями "Гахария, уходи!".

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