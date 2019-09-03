Фракция ВО "Батькивщина" на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады планирует голосовать за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон. Об этом сообщил заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Сергей Соболев, передает УНН.

"Да, я думаю, что будет. Сейчас было заседание фракции, и приняли соответствующее решение", - сказал Соболев, отвечая на вопрос, будет ли фракция "Батькивщина" голосовать за снятие неприкосновенности с нардепов.

Напомним, на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады планируется рассмотрение вопроса снятия неприкосновенности с нардепов. Для его поддержания необходимы 300 голосов.

Также мы сообщали, что на согласительном совете "Оппоплатформа" заявила, что не поддержит снятие неприкосновенности только с нардепов.