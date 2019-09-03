3 сентября, после рекордного 16-часовго заседания 29 августа, Верховная рада девятого созыва собралась на свое второе заседание. Сегодня депутаты проведут окончательное голосование за внесение изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности. Ранее "Страна" анализировала, найдет ли Зеленский в Раде снова 300 голосов, чтоб окончательно отменить неприкосновенность. Именно столько нужно набрать, чтобы отменить депутатский иммунитет.

Этот вопрос стоит первым в повестке, к нему приступят после принесения присяги новыми народными избранниками, а также объявлений, заявлений и сообщений от фракций и групп.

Также на сегодня намечено рассмотрение еще семи законодательных инициатив президента Владимира Зеленского: об отмене адвокатской монополии; о правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР; о предоставлении народу законодательной инициативы; о назначении уполномоченных Верховной Рады; об уменьшении количества нардепов с 450 до 300; о прекращении депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов; о праве Верховной Рады создавать вспомогательные органы.

Сегодня - единственный на этой неделе пленарный день Верховной Рады. В оставшиеся дни депутаты собираются работать в комитетах, фракциях и группах.

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Прямая трансляция

12.03 Напомним, что неприкосновенность будет снята с 1 января 2020 года.

11.56 Не голосовали за закон 27 нардепов от "Оппозиционной платформы" и один внефракционный нардеп.

11.46 Голосование: "за" 373, решение принято.

Депутаты отменили неприкосновенность.

11.44 Обсуждение завершено.

11.39 Микрофон у Ирины Геращенко от "Европейской солидарности". "Наша политическая сила была во власти и в оппозиции. С мандатом мы могли заходить в тюрьму, чтобы поддерживать наших побратимов. Но от этого рудимента надо избавляться. На грубое нарушение регламента в части проведения комитета станет основанием для подачи заявления об отмене этого закона".

11.27 Выступает Нимченко от "Оппозиционной платформы".

"Наша политическая сила уже два года настаивает, что нужно в этом вопросе действовать на основании Конституции. Ее статьи предусматривают, что все граждане равны перед законом. Этот институт - неприкосновенности - должен уйти в историю.

Но за что за нас завели дело? За то, что мы внесли законопроект по миру на Донбассе. Поэтому надо все выверить. Это позорно использовать законопроект Порошенко. А нарушение процедур послужат основаниями для отмены законы".

11.24 Слово взяла Венедиктова от "Слуги народа". "Правовой комитет собрался вчера заранее. Присутствовали 23 из 23 членов комитета. Поэтому по форме и сути все было правильно. Прошу поддержать".

11.16 Выступает нардеп Петр Порошенко. "Сегодня важный день для Украины. Не буду повторять, что у украинский народ 20 лет ждем снятия неприкосновенности. За пять лет мы проводили работу... Я благодарен, что для рассмотрения был взял именно мой законопроект. Я всегда был сторонником отмены неприкосновенности. Если мы идем в Европейский союз, это наше обязательство адаптировать его под европейское законодательство.

Нельзя проводить комитет в межсессионный период. Конституция должна нас объединять. Но фракция "Европейская солидарность" будет голосовать за этот законопроект, который был внесен мой, пятым президентом Украины. Но я прошу не торопиться, занять депутатам общую позицию. Надеюсь, сегодня мой законопроект будет поддержан".

11.13 Выступает Соболев от "Батькивщины". "В зале сидит Сергей Власенко, которую отменяли неприкосновенность. К сожалению, сегодня по семейным обстоятельствам нет Юлии Тимошенко. Наша фракция знает, что такое неприкосновенность. Наша фракция будет голосовать".

11.09 Выступает Вакарчук от "Голоса". "В Украине есть каста людей, для которых законы писаны иначе. Сегодня мы обсуждаем отмену неприкосновенности как справедливое решение вопроса. Мы будем голосовать. Потому что для нас политическая конъюнктура не будет значить больше, чем обещания, которые мы дали народу. Я хочу всех предостеречь: политическая жизнь долгая, а закон один для всех".

11.06 Депутаты интересуется, а есть ли у них право на свободные высказывания не только в зале заседаний, но и на майдане, например. От комитета говорят, что да, везде можно высказываться как хочешь.

11.03 Слово взял Лубинец от группы "За будущее". Говорит, что комитет не может работать в перерывах между сессиями Рады. И это уже может стать основаниями для отмены принятого закона. Представитель комитета говорит, что это политическая казуистика.

11.00 А вот и представитель комитета по вопросам правовой политики тоже говорит, что рекомендует депутатам принять обсуждаемый закон.

10.58 Выступил представитель Зеленского в Конституционном суде. Сказал, что для принятия закона о снятии неприкосновенности есть все, в том числе выводы профильного комитета.

10.50 Слово взял Зеленский.

"Уважаемые депутаты и украинцы. Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Но это неправда. Потому что наши депутаты избрали вечный двигатель: сначала обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом люди забывают. Это работает 20 лет.

Я хочу развеять сомнения. Депутаты не будут нести ответственность за политические решения и выступления. Но если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, он должен нести ответственность.

Испания, Австрия, Канада, США, Германия - это не полный список стран, где у парламентов нет иммунитета.

Уважаемые депутаты, сделайте то, что вы обещали людям долгие годы.

Снятия неприкосновенности хотят 90% украинцев. И я не советую вам проверять, сколько человек придут сюда завтра, если вы не снимете неприкосновенность".

10.44 Повестка дня, описанная нами выше, принята. Также проголосовали за возможность работы сегодня после 18 часов.

10.41 У микрофона Дубинский от "Слуги народа". Его позиция - неприкосновенности быть не должно.

10.39 Выступает Рабинович от "Оппозиционной платформы". Он коснулся темы продажи земли. Позиция политсилы: мораторий нужно отменять только посоветовавшись с ее собственником - украинским народом. А именно - путем проведения референдума. "Вдумайтесь в то, что вы творите", - завершил Рабинович.

10.36 Выступает Соболев от "Батькивщины". Говорит, что они поддержат поправки, что для них важно, чтобы в зал заседаний депутаты попадали с помощью магнитной карты и ею же и голосовали бы.

10:26 Министры покидают заседание, чтобы заниматься работой Кабмина.

10:20 В зале Петр Порошенко - глава "Европейской солидарности".

Фото: Страна

10:18 Депутаты зачитывают присяги с трибуны.

10:12 В заседании принимает участие президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук и министры.

10:11 Заседание Рады начинается. Депутаты регистрируются. Зарегистрировались 393 нардепа.